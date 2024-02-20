Лукашенко предупредил о готовящейся провокации в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разведки Польши и США готовят провокацию против гражданского населения, в которой обвинят Москву и Минск. Об этом написала БелТА.

Глав государства выступил на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Он рассказал, что разведчики узнали о сценариях нескольких провокаций, проведения экстремистских акций с боевиками, которые находятся на территории Украины, Польши и Литвы.

При этом Лукашенко предупредил, что Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые должны будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей.

«В ход пойдут все методы — от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным. В фокусе внимания может быть кто угодно», — заключил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что есть основания для опасений третьей мировой войны.