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Стало известно о тайных пыточных в Авдеевке

Посол Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные ВС Украины и захоронения

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Станислав Красильников/РИА Новости

Тайные пыточные и захоронения, согласно предварительным данным, находились в Авдеевке. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он отметил, что Украина держала в заключении людей по политическим мотивам.

«Там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям», — сказал Мирошник.

По его словам, для того, чтобы установить все подтверждения и детали этой информации, будет проводиться работа с людьми, выходящими из Авдеевки.

Ранее бывший генерал сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявлял, что украинские солдаты, многие из которых оказались окруженными в Авдеевке, сдались в плен из-за плохой связи, проблемы с которой в украинской армии являются системными.

До этого российские военные практически завершили зачистку Авдеевки.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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