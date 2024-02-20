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Поставка партии старых БТР из Болгарии на Украину задерживается

Euractiv: Болгария просит НАТО оплатить поставку старых БТР на Украину

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Поставка из Болгарии на Украину 100 бронетранспортеров зависла из-за того, что стороны не могут договориться о покрытии расходов на их транспортировку. Об этом сообщает портал Euractiv.

Решение по этой бронетехнике было принято парламентом Болгарии более трех месяцев назад, после чего с Украиной было подписано соглашение о поставке. Речь идет о порядка 100 бронетранспортеров, которые были сделаны в СССР несколько десятков лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объяснил задержку тем, что София проверяла, могут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку. Он также отметил, что поставка сотни БТР – «это не элементарная транспортная операция, потому что необходимо задействовать довольно много составов поездов».

Нерасторопность Минобороны Болгарии в этом вопросе подвергается критике со стороны депутатов парламента страны.

«Болгария может оказать Украине большую помощь, но это откладывается из-за того, что администрация министерства обороны работает не оптимально», — заявил в понедельник депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции «Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария».

23 ноября 2023 года парламент Болгарии одобрил поставку Киеву бронетранспортеров.

13 декабря депутаты в Болгарии при обсуждении помощи Киеву назвали друг друга фашистами.

Ранее в США рассказали, что предназначенные для Украины болгарские БТР-60 легко пробиваются пулями.

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