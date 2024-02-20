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На Украине высказались о системах ПВО в стране

Премьер Украины Шмыгаль: на вооружении ВСУ есть все существующие системы

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На вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются все существующие системы противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Сейчас ситуация на Украине иная, чем была два года назад, у нас есть все существующие системы противовоздушной обороны на Украине, нам нужно больше, но Киев более или менее защищен благодаря этому», — сказал украинский премьер.

При этом он отметил, что без истребителей F-16 инициатива в небе будет оставаться за Россией.

«Призываем партнеров поставлять нам военную технику большой дальности, как артиллерию, так и ракеты большой дальности, чтобы получить доступ к логистическим путям РФ, чтобы перерезать им логистические пути. И, чтобы иметь это преимущество на передовой, мы просим прислать истребители F-16», — заключил Шмыгаль.

До этого начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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