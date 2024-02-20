Киев предлагал убитому в Испании пилоту Кузьминову остаться на Украине

Власти Украины предлагали российскому пилоту Максиму Кузьминову оставаться у них. Об этом сообщил в интервью для «Украинской правды» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Данилов заверил, что Кузьминов был бы у них под защитой.

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на ГУР Украины сообщало, что российский пилот-перебежчик мог быть убит в Испании из-за девушки.

В сентябре 2023 года ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. 7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

Ранее в Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ.