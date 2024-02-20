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В поле под Волгоградом нашли обломки неопознанного объекта

В Еланском районе Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта

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Еланский водитель ДТП и ЧП/VK

В поле в Еланском районе Волгоградской области нашли обломки неопознанного объекта. Об этом сообщил ТАСС глава района Дмитрий Литвинов.

По его словам, повреждений и пострадавших нет. В целом обстановка в районе и населенных пунктах спокойная, отметил он.

В начале февраля в Волгоградской области была отражена атака беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотные летательные аппараты в Калачевском районе и в районе Заканалья.

Однако ГУ МЧС позже сообщало о возгорании нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. метров. Причина произошедшего не уточнялась. Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Спустя время спасатели ликвидировали пожар.

Ранее в России изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон.

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