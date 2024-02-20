На Украине объяснили большое количество пленных в Авдеевке

Украинские солдаты, многие из которых оказались окруженными в Авдеевке, сдались в плен из-за плохой связи, проблемы с которой в Вооруженных силах Украины являются системными. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил экс-генерал сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

«Время было утрачено. <...> То, что бросили людей, которые попали в плен — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — уровне взвод, рота, батальон, где каждый человек должен быть учтен. И командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», — утверждает Кривонос.

По словам Кривоноса, ВСУ теряли таким образом многих военнослужащих во время масштабных боев в 2022-2023 годах, а до этого — еще в 2015 году, во время боев в Донбассе. При этом отмечалась низкая приспособленность подразделений к зимним условиям — некоторые солдаты погибали от холода.

До этого российские военные практически завершили зачистку Авдеевки.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.