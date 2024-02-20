Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине объяснили большое количество пленных в Авдеевке

Генерал Кривонос заявил, что солдаты ВСУ в Авдеевке сдались из-за плохой связи

close
100%
РИА Новости

Украинские солдаты, многие из которых оказались окруженными в Авдеевке, сдались в плен из-за плохой связи, проблемы с которой в Вооруженных силах Украины являются системными. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил экс-генерал сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.

«Время было утрачено. <...> То, что бросили людей, которые попали в плен — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — уровне взвод, рота, батальон, где каждый человек должен быть учтен. И командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», — утверждает Кривонос.

По словам Кривоноса, ВСУ теряли таким образом многих военнослужащих во время масштабных боев в 2022-2023 годах, а до этого — еще в 2015 году, во время боев в Донбассе. При этом отмечалась низкая приспособленность подразделений к зимним условиям — некоторые солдаты погибали от холода.

До этого российские военные практически завершили зачистку Авдеевки.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами