Разрушены объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Несколько инфраструктурных объектов разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров.

Количество объектов и степень разрушений чиновник не уточнил.

Ночью сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Также стало известно, что промышленный объект получил повреждения в результате взрывов в Кременчугском районе Полтавской области Украины.

Утром 20 февраля воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в Полтаве и Кропивницком.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.