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Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровcкой областях Украины объявили воздушную тревогу

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Shutterstock/lunopark

Еще в двух украинских регионах объявили воздушную тревогу — сирены звучат в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный украинский ресурс по оповещению населения.

Объявление воздушной тревоги дали в 07:35 по местному времени (08:35 мск). Громкоговорители также сработали в тех частях Запорожской области и ДНР, которые в данный момент находятся под контролем Киева.

Утром 20 февраля воздушную тревогу также tp://www.gazeta.ru/army/news/2024/02/20/22375663.shtml?updated»>объявляли в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. А ночью в Днепре, Запорожье, Харьковской области и Херсоне произошли взрывы.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Атаки производят по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее во Львове сгорел завод по производству дронов для ВСУ.

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