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ВСУ активизировали свою авиацию сразу на трех направлениях

Марочко: авиация ВСУ активизировалась на трех направлениях в зоне проведения СВО

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Global Look Press

Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась сразу на трех направлениях — Купянском, Краснолиманском и Донецком. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что за несколько дней на указанных направлениях российские средства противовоздушной обороны (ПВО) зарегистрировали увеличение воздушных целей на малых и больших высотах. Речь идет как о пилотируемых, так и о беспилотных средствах воздушного нападения и разведки.

Эксперт добавил, что авиация ВСУ действует очень осторожно, старается не пресекать зону действия российских ПВО. Кроме того, фиксировались пуски украинских крылатых ракет класса воздух-поверхность.

13 февраля Марочко сообщал, что действующая на Кременском направлении 12-я бригада специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) ВСУ получила подкрепление, которое состоит из женщин-военнослужащих. По его словам, средний возраст украинских военнослужащих-женщин составляет около 35 лет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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