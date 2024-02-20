Над Брянской и Калужской областями перехватили дроны ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над двумя регионами страны украинские беспилотники. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака с применением дронов самолетного типа произошла около 08:00 по московскому времени. Один БПЛА перехватили над Брянской областью, а еще один сбили над Калужской, чей губернатор Владислав Шапша уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в ночь на 20 февраля средства ПВО уничтожили над Брянской областью три беспилотника. Губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что один беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом, а еще два — над Погарским районом. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ за сутки сбило 96 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS.