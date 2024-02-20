The Times of Israel раскрыл урон Израиля от войны с ХАМАС

Вооруженный конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС привел к снижению ВВП Израиля на 19,4% в годовом выражении по итогам четвертого квартала 2023 года. Об этом сообщает газета The Times of Israel (TOI) со ссылкой на предварительную оценку Центрального бюро статистики ближневосточной страны.

Этот показатель можно сравнить с периодом пандемии, когда израильский ВВП упал почти на 30%. В квартальном выражении экономика Израиля сократилась на 5,2% в октябре-декабре 2023 года, рассказали эксперты.

К такой ситуации привели несколько факторов. В частности, призыв 300 тысяч резервистов, которым пришлось оставить свою работу ради службы в армии, а также спонсируемое правительством строительство жилья для более чем 120 тысяч граждан, эвакуированных из граничащих с сектором Газа и Ливаном израильских районов.

Кроме того, ухудшило ситуацию с экономикой ограничение на въезд в Израиль для палестинских рабочих с Западного берега реки Иордан (контролируется движением ФАТХ — конкурентом ХАМАС, прим. ред.). Последнее обстоятельство привело к нехватке кадров в стране.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.