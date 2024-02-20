Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена утром 20 февраля в восьми регионах Украины и Киеве. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации страны.

Сирены были слышны в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 20 февраля в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Харьковской области произошли взрывы.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.