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Российский военный рассказал, как ВСУ пытаются преодолевать Днепр под Херсоном

Боец ВС РФ: украинские солдаты пытаются пересекать Днепр на резиновых лодках

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Министерство обороны РФ

Украинские солдаты пытаются пересекать Днепр на резиновых лодках, несмотря на крайне высокий риск быть уничтоженными в пути различными средствами огневого поражения. Об этом РИА Новости сообщил командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Артист».

«Мы направляемся на огневые позиции, работать будем из «Гиацинта» по противнику ВСУ, по скоростным лодкам, которые пытаются форсировать Днепр», — рассказал «Артист» про работу своих подчиненных, артиллеристов-десантников.

«Артист» пояснил, что правый берег Днепра, занятый ВСУ, несмотря на большую высоту, постоянно находится под прицелом российских орудий. Каждый день, по словам военнослужащего, украинские командиры отправляют к левому берегу подкрепления на самых разных плавсредствах — алюминиевых и резиновых лодках.

Орудия калибром 152 миллиметра, которые находятся под командованием «Артиста», по словам офицера способны одним снарядом поражать сразу несколько таких лодок — это позволяет делать большой разлет осколков.

До этого российские артиллеристы не дали ВСУ прорваться под Купянском.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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