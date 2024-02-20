Потеря Авдеевки украинской армией сильно ослабила позиции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет китайское издание Asia Times.

В статье говорится, что США рассчитывали на смену политической власти в России во время специальной военной операции, однако теперь, по всей видимости, смена власти ждет Украину. Автор пишет, что бои за Авдеевку начались четыре месяца назад, а с января российские военные «начали изматывать украинских защитников города».

В публикации подчеркивается, что в Вооруженных силах Украины растет гнев, и рано или поздно военные захотят нового президента. Предположительно, им может стать бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

17 февраля глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Ранее в США назвали следующую цель России после Авдеевки.