Жители Авдеевки заявили, что рады освобождению города российскими военными. Об этом сообщает министерство обороны России.

Оставшееся в Авдеевке гражданское население говорит, что только после бегства из города украинских войск они смогли покинуть подвалы и спокойно запастись питьевой водой, которой сильно не хватает.

Местная жительница Татьяна сказала, что раньше можно было выйти за водой только во время затишья, пригнувшись. Поэтому жители чрезвычайно рады приходу российских войск. Они отметили, что лишь благодаря стремительному наступлению Вооруженных сил России украинские солдаты не смогли взорвать большинство из уцелевших зданий, поэтому отдельные объекты городской инфраструктуры остались неповрежденными.

Ранее сообщалось, что российского войска практически закончили зачистку Авдеевки от противника.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.