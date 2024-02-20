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ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении

В разведке РФ заявили о переходе ВСУ на оружие НАТО на Херсонском направлении

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Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve

На Херсонском направлении украинская армия почти полностью перешла на вооружение стран НАТО. Об этом сообщил РИА Новости российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным «Заря».

«Нас обстреливали со всего натовского. То есть, советского практически ничего не было. Наверное, за исключением только стрелкового вооружения. То есть, это автоматы. И то, навряд ли. Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. Артиллерия, там, минометы — все натовское», — рассказал российский офицер с позывным «Заря» корреспонденту.

Это подтверждает тенденцию к полному переходу украинской армии на современное вооружение стран НАТО на этом направлении, пишет агентство.

Ранее российские военные разбили французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T. В Минобороны РФ уточнили, что в операции задействовали российскую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. В министерстве добавили, что удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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