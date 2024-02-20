На Херсонском направлении украинская армия почти полностью перешла на вооружение стран НАТО. Об этом сообщил РИА Новости российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным «Заря».

«Нас обстреливали со всего натовского. То есть, советского практически ничего не было. Наверное, за исключением только стрелкового вооружения. То есть, это автоматы. И то, навряд ли. Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. Артиллерия, там, минометы — все натовское», — рассказал российский офицер с позывным «Заря» корреспонденту.

Это подтверждает тенденцию к полному переходу украинской армии на современное вооружение стран НАТО на этом направлении, пишет агентство.

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