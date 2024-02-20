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Экс-советник Кучмы заявил, что на Украине начнут еще активнее бороться с военкомами

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине начнут еще активнее бороться с военкомами

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Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следствием падения Авдеевки станет то, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную мобилизацию. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он считает, что после падения Авдеевки украинцы «вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать». По мнению эксперта, дальнейшее ужесточение мобилизации спровоцирует «анархическую гражданскую войну» в стране. Более того, в случае бунта возмездие граждан настигнет не только военкомов и политиков, но и западных спонсоров Украины, заявил он.

«К ним придут эти анархические отряды», — сказал Соскин.

Он добавил, что это может вылиться в «войну во всей Европе».

Ранее глава минюста Украины Денис Малюська заявил, что минимум 50 тысяч мужчин призывного возраста с погашенной судимостью скрываются от украинских военкоматов.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на некоторых направлениях украинского конфликта в плен к ВС РФ начали попадать женщины из Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пленные украинцы рассказали о призыве в ряды ВСУ.

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