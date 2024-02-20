Российские военные практически завершили зачистку Авдеевки

Вооруженные силы России практически закончили зачистку Авдеевки от противника. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий добровольческого корпуса Южной группировки российских войск с позывным «Сармат».

По словам «Сармата», украинские войска в основном уже покинули Авдеевку. Сейчас там остаются лишь небольшие группы украинских солдат из трех-четырех человек. В настоящее время зачистка города практически завершена. Обстановка в Авдеевке, отметил «Сармат», остается стабильно напряженной.

Ранее сообщалось, что штурмовая бригада, сформированная на основе батальона «Азов» (организация запрещена в России), пыталась удерживать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле железнодорожного вокзала в Авдеевке.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.