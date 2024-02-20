Названы суточные потери ВСУ на Купянском направлении

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 115 военнослужащих на Купянском направлении.

По словам Якимкина, украинские войска также потеряли танк Leopard, два бронетранспортера (БТР), четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицу «Д-20».

«В ходе контрбатарейной борьбы расчет пушки «Гиацинт-Б» под командованием командира орудия младшего сержанта Андрея Николаева уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab в районе урочища Кринички», — рассказал старший офицер пресс-центра.

По его словам, мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка, Терны и Житловка.

18 февраля сообщалось, что российские войска ликвидировали 40 солдат ВСУ на Купянском направлении.

19 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил на данном направлении позиции ВСУ.

Ранее ВС России отразили 18 атак ВСУ на Купянском направлении.