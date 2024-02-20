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В РФ предложили запретить разрывать договор на земельный участок с бойцами СВО

В ЛДПР предложили запретить разрывать договор на земельный участок с бойцами СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, которым предлагается запретить разрывать договоры безвозмездного пользования арктическими земельными участками с военными, пока они служат в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

Речь идет о предоставлении таким гражданам государственных или муниципальных земельных участков, которые находятся в Арктической зоне РФ и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Эта мера поддержки распространяется как на мобилизованных, так и на контрактников с добровольцами. По словам авторов законопроекта, при заключении такого договора гражданин берет на себя обязательство использовать участок.

«Те, кто получил землю на Дальнем Востоке, в Сибири и в других регионах, по действующему законодательству обязаны ее использовать. А кто будет обеспечивать использование, если получатель на фронте Родину защищает? Получается, по закону ее должны изъять в связи с неисполнением обязательств. Предлагаем закон доработать. Те, кто сейчас на передовой, должны быть защищены, им будет обеспечено возвращение к комфортной жизни», — сказал Слуцкий.

До этого сообщалось, что в России жители приграничных регионов, которые потеряли свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, смогут в 2024 году бесплатно получить земельные участки.

Ранее Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации.

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Операция на Украине
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