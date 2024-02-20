В Пакистане заявили о стремлении сотрудничать с Россией в военной сфере

Пакистан рассматривает возможность сотрудничать с Российской Федерацией в оборонной и военной сферах. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

По его словам, это сотрудничество может включать в себя «военную технику, военную подготовку, обмен идеями между аналитическими центрами по вопросам безопасности».

Сенатор также отметил, что Пакистан и Россия являются «почти соседями, разделенными всего одной страной». Он подчеркнул, что Пакистан «хотел бы играть роль центра региональных экономических связей, связывая Россию, Китай, Иран, Афганистан и Центральную Азию».

Сайед добавил, есть еще одна область, в которой Пакистан стремится сотрудничать с РФ. Он уточнил, что это «мир, безопасность и стабильность в Афганистане».

До этого заместитель председателя сената Пакистана Мирза Мухаммад Африди заявил, что его страна стремится к долгосрочному сотрудничеству с Россией в различных областях, включая торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Ранее Пакистан открыл прямой импорт российской нефти для своих компаний.