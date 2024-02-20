Превосходство на поле боя российской артиллерии может привести к новым территориальным потерям Украины. Об этом заявила корреспондент информационного агентства Associated Press (AP) в Киеве Самья Куллаб.

По словам журналистки, находящаяся под сокрушительным огнем российских орудий украинская армия испытывает серьезную нехватку снарядов. В связи с этим оборонительные линии украинских войск находятся под угрозой.

Куллаб отметила, что взятие Вооруженными силами России хорошо укрепленной Авдеевки является большой победой. Успешный штурм такого мощного укрепрайона позволит российским войскам наступать еще дальше в западном направлении, где украинские оборонительные позиции весьма слабы.

Ранее американский новостной телеканал CNN назвал потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом в конфликте и худшим временем для Киева.

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