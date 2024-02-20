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Украинских женщин хотят привлечь к допризывной подготовке

На Украине женщин хотят привлечь к допризывной подготовке

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Alina Smutko/Reuters

Планируется, что украинское правительство начнет привлекать женщин к допризывной подготовке. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

По новому законопроекту о мобилизации, принятому 30 января, предусмотрено включение женщин с медицинским или фармацевтическим образованием в воинский учет. Остальные женщины могут быть поставлены на учет по собственному желанию. Новшеством является возможность призыва женщин, состоящих на воинском учете, или их привлечения к оборонным работам по собственной инициативе.

С 1 октября прошлого года на Украине вступили в силу требования о включении в воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Они должны были быть зарегистрированы до 31 декабря 2026 года. При этом специальность подлежит учету как по фактическому месту работы, так и по полученному диплому.

Согласно разъяснениям юристов издания «Страна», даже если женщина закончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана быть зарегистрирована. С января 2023 года образовательные учреждения в области медицины и фармацевтики должны за два месяца до выдачи дипломов передавать списки выпускниц в военкоматы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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