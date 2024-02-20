В Днепре и Запорожье раздались взрывы

Взрывы раздались в Днепре (бывший Днепропетровск) и подконтрольном властям Украине городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области и в Днепропетровской области.

Незадолго до этого стало известно, что в городе Чугуев в Харьковской области Украины произошли взрывы. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном властям Украины городе Херсоне.

19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.