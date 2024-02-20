В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном властям Украины городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным официального ресурса по оповещению населения, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

19 февраля сообщалось, что в украинском Львове подпольщики подожгли завод по производству дронов для Вооруженных сил Украины.

Утром того же дня в Херсоне в результате взрывов была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщал назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.