На польской границе из-за действий фермеров застряли фуры с военной техникой для Украины

Перевозящие военную технику и боеприпасы для украинской армии грузовики уже три дня не могут пересечь границу с Польшей из-за ее блокировки польскими фермерами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Издание ссылается на одного из волонтеров, утверждающего, что его фуры с военной техникой три дня стоят на польской границе. В качестве доказательства волонтер разместил на своей странице в социальной сети X фотографии грузовиков, с помощью которых снаряды должны были поступить украинским артиллеристам прямо на боевые позиции.

Ранее сообщалось, что польские фермеры 20 февраля хотят полностью заблокировать границу с Украиной. Организаторы протестов заявили, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

До этого Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши сделать все для транзита грузов Украины через границу, где польские фермеры их блокируют.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.