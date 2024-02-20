Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На польской границе из-за действий фермеров застряли фуры с военной техникой для Украины

Польские фермеры заблокировали на границе фуры с военной техникой для ВСУ

close
100%
Yan Dobronosov/Reuters

Перевозящие военную технику и боеприпасы для украинской армии грузовики уже три дня не могут пересечь границу с Польшей из-за ее блокировки польскими фермерами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Издание ссылается на одного из волонтеров, утверждающего, что его фуры с военной техникой три дня стоят на польской границе. В качестве доказательства волонтер разместил на своей странице в социальной сети X фотографии грузовиков, с помощью которых снаряды должны были поступить украинским артиллеристам прямо на боевые позиции.

Ранее сообщалось, что польские фермеры 20 февраля хотят полностью заблокировать границу с Украиной. Организаторы протестов заявили, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

До этого Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши сделать все для транзита грузов Украины через границу, где польские фермеры их блокируют.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами