Российский пулеметчик спас сослуживцев, подорвав себя вместе с бойцами ВСУ

Российский пулеметчик Алексей Неверов подорвал себя гранатой с украинскими бойцами под населенным пунктом Работино, прикрывая товарищей. Об этом сообщал Telegram-канал RT.

Как рассказала вдова военного Ирина, Алексей отправился в зону СВО добровольцем с Кубани в 2022 году. До этого он имел боевой опыт в Чечне.

На фронте он участвовал в отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении в составе 108-го десантно-штурмового полка. 8 сентября 2023 года в ходе боев под Работино вражеский снаряд ударил по месту расположения его роты.

Как передает RT, пулеметчик, прикрывая эвакуацию раненых товарищей, занял оборонительную позицию. Когда бойцы ВСУ окружили его, он вырвал чеку гранаты и подорвал себя вместе с ними, что спасло жизни десятков сослуживцев Алексея.

До этого командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал, как, оказавшись со своим подразделением в окружении, приказал сослуживцам выходить и вызвал огонь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на себя.

В сентябре 2023 года сообщалось, что на Авдеевском направлении российский военнослужащий спас боевых товарищей, закрыв их от взрыва вражеской гранаты своим телом.

Ранее МО разместило архивные документы о подвиге советского солдата.