Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в рамках выступления в Палате общин британского парламента заявил, что Лондон передал Киеву практически все свои самоходные артиллерийские установки (САУ) AS-90. Его слова передает ТАСС.

«Великобритания поставила почти все свои тяжелые артиллерийские установки AS-90 — те, что были [на вооружении] нашей группировки в Эстонии в состоянии боевой готовности», — пояснил Хиппи.

Чиновник добавил, что Лондон передал Киеву большое количество боеприпасов, но также оставил себе необходимый запас. Кроме того, Великобритания ускорила производство снарядов калибра 155 мм и стала закупать как можно большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру.

До этого замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев говорил, что Соединенные Штаты якобы уделили мало внимания украинскому конфликту и лишь формально выразили поддержку Киеву на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.