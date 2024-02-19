Украинский танкист раскрыл, почему танки скоро перестанут использовать в боях

Из-за беспилотников танки скоро перестанут использоваться на поле боя. Об этом пишет испанская газета Mundo со ссылкой на украинского танкиста по имени Виктор.

По словам солдата, тысячи российских беспилотников «правят на поле боя».

«Танк сейчас является самым уязвимым оружием. Скоро они перестанут использоваться», — отметил военнослужащий.

Он подтвердил, что у украинской армии «почти нет боеприпасов», их применяют «все меньше и меньше». Виктор, признался, что сейчас начал испытывать «гораздо больший» страх, чем раньше.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал роль дронов в СВО. С соответствующим заявление политик выступил на встрече с командирами чеченских подразделений в Гудермесе.

Накануне появились кадры отхода горящей украинской бронетехники из Авдеевки.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.