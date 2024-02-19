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Военкор «Дмитрий Астрахань» показал кадры Авдеевки после отступления ВСУ из города. Они опубликованы в Telegram-канале «Известий».

«Цена украинских заявлений о том, что они не используют застройку и дома в качестве объектов обороны, примерно равна нулю», — подчеркнул «Астрахань».

Сообщается, что бои в городе полностью прекратились. По словам военкора, до ухода украинские войска использовали жилую застройку в качестве оборонительных рубежей.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин обвинил ВСУ в военных преступлениях в Авдеевке.

По словам Гагина, магазины и аптеки давно были разграблены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели», — сказал он.

Он подчеркнул, что город практически не снабжался, обеспечение получали только военнослужащие, а у мирного населения, наоборот, все отнимали.

Ранее эксперт заявил о возможном эффекте домино после взятия Авдеевки.