В ДНР заявили о возможном эффекте домино после взятия Авдеевки

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино. Его слова приводит РИА Новости.

«После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино. Слишком большие ставки делали руководство Украины и его хозяева на этот укрепрайон», — заявил Гагин.

По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

«В украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий», — описал ситуацию на Украине Гагин.

До этого командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ закрепились в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское после отступления из Авдеевки.

Ранее Минобороны РФ рассказало о ситуации в районе Авдеевки.