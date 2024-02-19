Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили о возможном эффекте домино после взятия Авдеевки

Гагин: после взятия Авдеевки позиции ВСУ могут развалиться по эффекту домино

close
100%
РИА Новости

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что позиции ВСУ могут развалиться после взятия Авдеевки из-за эффекта домино. Его слова приводит РИА Новости.

«После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино. Слишком большие ставки делали руководство Украины и его хозяева на этот укрепрайон», — заявил Гагин.

По его словам, руководство Украины стало чаще рассматривать пути бегства из страны, а поддержавшие Киев страны уже оценивают репутационные риски этой поддержки.

«В украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий», — описал ситуацию на Украине Гагин.

До этого командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ закрепились в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское после отступления из Авдеевки.

Ранее Минобороны РФ рассказало о ситуации в районе Авдеевки.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами