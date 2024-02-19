Россиянина, который угнал вертолет Ми-8 для Украины, нашли мертвым

В Испании нашли мертвым россиянина Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету ABC.

По данным издания, тело 33-летнего мужчины с шестью пулевыми ранениями нашли вечером 13 февраля на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса. Также утверждается, что в последние месяцы жизни Кузьминов перебарщивал с алкоголем и наркотиками, вел себя неадекватно и много болтал о своей жизни. Были ли у россиянина недоброжелатели в Испании — не уточняется.

9 августа 2023 года Максим Кузьминов угнал с аэродрома в Курске вертолет Ми-8. Он направил воздушное судно в сторону Харьковской области. Вместе с ним на борту были еще два члена экипажа.

Позднее в ГУР минобороны Украины заявили, что завербовали Кузьминова и убедили его угнать вертолет. 5 сентября того же года Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве, рассказал о перелете и допустил убийство двух других членов экипажа украинскими солдатами. Его слова подтвердил глава ГУР Кирилл Буданов.

1 октября в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет корреспондента ВГТРК Сергея Зенина, в котором он поговорил с неназванными офицерами российской разведки о судьбе Кузьминова. Те заявили, что до возвращения в Россию и суда летчик не доживет.

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