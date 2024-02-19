Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успеют восполнить потери среди личного состава из-за продолжающегося натиска российских войск на передовой.

По его словам, в настоящее время у Украины «нет натренированных солдат».

«Обучение... займет минимум три месяца, если делать все правильно. У Украины нет времени, потому что сейчас обстоятельства не позволяют им получить какую-либо помощь от Соединенных Штатов», — заявил Джонсон.

По его словам, в ближайшие две недели российские войска добьются значительных успехов на линии фронта.

17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Позднее министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны России отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ.

Ранее глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки.