Финские военные стали чаще увольняться из резерва

Директор профильного отдела гражданской службы Финляндии Микко Рейонен заявил, что примерно 600 человек, уволившихся из сил обороны страны, не получили места на дополнительных курсах переподготовки. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, с начала года из Вооруженных сил Финляндии уволились 1435 человек. Только за февраль из запаса сил обороны уволилось 1200 резервистов. За весь 2023 год всего 1650 человек решили покинуть силы обороны страны.

Отмечается, что резервисты, которые покидают военную службу, должны перейти на гражданскую через систему непрерывного образования. Они проходят пятидневную подготовку, похожую на подготовку гражданских служащих. Сейчас количество увольняющихся из ВС Финляндии настолько велико, что курсы на 2024 год практически заполнены и свободных мест почти нет.

До этого избранный президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что страна не боится внешних угроз.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.