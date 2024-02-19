Украинские военные совершали военные преступления против гражданского населения Авдеевки. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели», — сказал он.

По словам Гагина, магазины и аптеки давно были разграблены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что город практически не снабжался, обеспечение получали только военнослужащие, а у мирного населения, наоборот, все отнимали.

«Там ряд военных преступлений, их еще долго будут расследовать, учитывая показания каждого гражданского лица», — заключил Гагин.

До этого командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что после отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.