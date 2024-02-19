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В ДНР рассказали о военных преступлениях ВСУ против жителей Авдеевки

Гагин: ВСУ совершали военные преступления против мирного населения Авдеевки

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Yevhen Titov/Reuters

Украинские военные совершали военные преступления против гражданского населения Авдеевки. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Они все практически ограблены, солдаты противника брали у гражданских все, что хотели», — сказал он.

По словам Гагина, магазины и аптеки давно были разграблены солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что город практически не снабжался, обеспечение получали только военнослужащие, а у мирного населения, наоборот, все отнимали.

«Там ряд военных преступлений, их еще долго будут расследовать, учитывая показания каждого гражданского лица», — заключил Гагин.

До этого командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что после отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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