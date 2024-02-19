В Минобороны РФ заявили, что ОЗХО превратилась в инструмент США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил во время брифинга, что США намереваются понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства — участника конвенции с лишением права голоса», — заявил он.

Также будет вынесено соответствующее решени по возможности избираться и занимать должности в составе данных органов.

По его словам, в дальнейшем материалы о «нарушениях» Российской Федерации будут направлены в Генеральную ассамблею и Совет Безопасности ООН, как было сделано в отношении Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, Кириллов рассказал, что США передают в третьи страны (Ирак, Афганистан, Украина) нелетальное химическое оружие.

Ранее стало известно, почему Москва не сможет применить химическое оружие.