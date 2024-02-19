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В ВСУ раскрыли новые рубежи обороны после отхода с позиций в Авдеевке

Тарнавский: украинцы закрепились на новых рубежах после отступления из Авдеевки

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Alex Babenko/AP

После отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новые позиции украинской армии на авдеевском направлении расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. По словам Тарнавского, по позициям «Таврии» нанесли 26 авиаударов, также зафиксировали более 800 артиллерийских обстрела.

До этого Тарнавский заявил, что часть военных ВСУ сдались в плен во время отступления из Авдеевки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки. Он счел это решение профессиональным и единственно верным. По его словам, Россия теряла при штурме больше людей, но у нее лучше оружие, поэтому украинцы не выстояли.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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