В ВСУ раскрыли новые рубежи обороны после отхода с позиций в Авдеевке

После отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новые позиции украинской армии на авдеевском направлении расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. По словам Тарнавского, по позициям «Таврии» нанесли 26 авиаударов, также зафиксировали более 800 артиллерийских обстрела.

До этого Тарнавский заявил, что часть военных ВСУ сдались в плен во время отступления из Авдеевки.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки. Он счел это решение профессиональным и единственно верным. По его словам, Россия теряла при штурме больше людей, но у нее лучше оружие, поэтому украинцы не выстояли.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.