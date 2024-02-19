Балицкий пригрозил украинским шпионам суровым наказанием

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил агентов украинских спецслужб об ответственности. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, любой, кто сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ), не уйдет от ответственности.

«Хочу напомнить тем, кто задумывается или поддерживает какие-либо коммуникации или связи с СБУ: наказание будет максимально суровым, и никто не уйдет от ответственности», — заявил Балицкий на фоне сообщения о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили агента СБУ, готовившего теракт против одного из руководителей Запорожской области.

До этого в Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали двух пособников Службы безопасности Украины, которые собирали данные о российских военных в местах дислокации в регионе.

Второй задержанный собирал данные о дислокации и численном составе правоохранительных органов Луганской народной республики.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.