Украинская армия лишилась Авдеевки из-за значительного совершенствования Вооруженных сил России и уничтожения логистики. Об этом заявил из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Россияне научились изолировать поле боя, то есть — уничтожать нашу логистику. По этой причине наши подразделения на передке не получали в нужном количестве пополнения и боеприпасы», — сказал он.

Боец также отметил, что российские войска качественно выявляют слабые места противника, используют ударные части и проламывают оборону.

«Постоянно идут отвлекающие удары, которые растягивают наши резервы. Использование подкопов, одновременно — удары по нашим тылам и логистике», — заявил он.

Солдат ВСУ добавил, что у российских сил есть преимущество в снарядах, которое украинцам не удается компенсировать FPV-дронами, «тем более, что у русских дронов также очень много».

Накануне Министерство обороны России сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи в районе населенного пункта Авдеевки Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки.