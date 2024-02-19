Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские военные разбили французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T

МО: ВС РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP-T из Франции

close
100%
Wikimedia Commons

Российские войска ликвидировали на Херсонском направлении французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в операции задействовали российскую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. В министерстве добавили, что удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах.

«На Херсонском направлении <…> потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20», — отметили в Минобороны.

Накануне стало известно, что новороссийские десантники-танкисты нейтрализовали группу пехоты ВСУ в Запорожье. Об этом рассказал командир танка с позывным «Каспер». Он подтвердил ликвидацию украинской пехотной группы, состоящей из шести человек и блиндажа, на расстоянии около восьми километров.

До этого под Купянском бойцы группировки «Запад» уничтожили группу украинской пехоты.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами