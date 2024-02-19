Российские войска ликвидировали на Херсонском направлении французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в операции задействовали российскую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. В министерстве добавили, что удалось поразить живую силу и военную технику ВСУ в 138 районах.

«На Херсонском направлении <…> потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20», — отметили в Минобороны.

Накануне стало известно, что новороссийские десантники-танкисты нейтрализовали группу пехоты ВСУ в Запорожье. Об этом рассказал командир танка с позывным «Каспер». Он подтвердил ликвидацию украинской пехотной группы, состоящей из шести человек и блиндажа, на расстоянии около восьми километров.

До этого под Купянском бойцы группировки «Запад» уничтожили группу украинской пехоты.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.