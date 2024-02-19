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Зеленский появился на позициях ВСУ на Купянском направлении

Зеленский посетил ВСУ на Купянском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщил офис украинского лидера.

«Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данная бригада «выполняет боевые задачи по обороне Купянска».

17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил выход ВСУ из Авдеевки желанием сохранить жизни украинских военных. Он отметил, что «удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения» позволяет РФ адаптироваться к интенсивности боевых действий.

Ранее в ФРГ заявили, что поражение ВСУ в Авдеевке связано с конфликтом Залужного и Зеленского.

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