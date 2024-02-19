Мишустин поручил ускорить модернизацию российского вооружения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации российского вооружения. Об этом председатель правительства заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии России.

«Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», – сказал премьер.

По словам Мишустина, модернизация подразумевает не только улучшение существующих характеристик вооружения, но и расширение его функциональных возможностей.

Кроме того, глава правительства заявил о важности организации мирной жизни в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Уже запущена программа развития разных сфер жизни в этих регионах, восстановлены 18 тыс. объектов, включая жилые дома, социальные учреждения и дороги. Помимо этого, отметил Мишустин, были возведены укрепления вдоль линии фронта и на приграничных территориях.

Премьер-министр также заявил, что правительство выделило еще 18 млрд рублей фонду «Защитники отечества».

Ранее Мишустин рассказал, что наука в РФ достигает впечатляющих результатов.