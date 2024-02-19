Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мишустин поручил ускорить модернизацию российского вооружения

Мишустин: нужно максимально активизировать процесс модернизации боевых систем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации российского вооружения. Об этом председатель правительства заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии России.

«Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», – сказал премьер.

По словам Мишустина, модернизация подразумевает не только улучшение существующих характеристик вооружения, но и расширение его функциональных возможностей.

Кроме того, глава правительства заявил о важности организации мирной жизни в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Уже запущена программа развития разных сфер жизни в этих регионах, восстановлены 18 тыс. объектов, включая жилые дома, социальные учреждения и дороги. Помимо этого, отметил Мишустин, были возведены укрепления вдоль линии фронта и на приграничных территориях.

Премьер-министр также заявил, что правительство выделило еще 18 млрд рублей фонду «Защитники отечества».

Ранее Мишустин рассказал, что наука в РФ достигает впечатляющих результатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами