Британский телеканал ITV не стал снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side («Война на Украине: другая сторона»), в котором приводится точка зрения России на происходящее в зоне украинского конфликта, несмотря на критику общественности. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Представитель ITV назвал этот фильм примером независимой журналистики, который рассказывает историю простых людей, вовлеченных в конфликт.

По словам собеседника издания, картина является уникальной возможностью для людей увидеть, что происходит «на занятой Россией стороне передовой» в более широком контексте того, что украинский конфликт «был вызван российским вторжением».

Ukraine's War: The Other Side снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил территории, перешедшие под контроль российской армии. Репортер общался как с военными, так и с гражданскими лицами.

Один из военнослужащих заявил Ланган, что Россия никогда не хотела войны, и это можно увидеть, тщательно изучив российскую историю.

Документальный фильм должен выйти в эфир ITV вечером 19 февраля.

