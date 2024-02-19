Во Львове сгорел завод по производству дронов для ВСУ

В украинском Львове подпольщики подожгли завод по производству дронов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Сварщики».

Отмечается, что пламя охватило площадь в 400 квадратных метров.

Этот завод выпускал пять тысяч беспилотников в месяц, таких как «Фурия», «Лелека 100», RAM II UAV и др.

Кроме того, утром 19 февраля стало известно о серии взрывов в городах Полтава и Кропивницкий на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Этим же днем в подконтрольном Киеву городе Херсоне припортовая инфраструктура была повреждена в результате произошедших там взрывов. Об этом сообщал назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.