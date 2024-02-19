Военный эксперт объяснил, что освобождение Авдеевки значит для России

Вооруженные силы России получили возможность отодвинуть фронт от Донецка и прекратить обстрелы города после взятия под контроль Авдеевки. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт Алексей Живов.

По его словам, после этого российской стороне придется продвигаться на юг к Угледару, на север, чтобы срезать выступ, который выходит к Горловке, или к славяно-краматорской агломерации. Однако Живов подчеркнул, что о полном освобождении Донецкой народной республики речь пока не идет. По его словам, до этого момента «пока далеко».

«Там необходимо преодолеть еще целый ряд серьезных укреплений населенных пунктов, чтобы выбить противника с Донбасса. Таких операций, как Авдеевка, нужно будет провести еще несколько штук. Сейчас армия динамично продвигается к следующим населенным пунктам. Есть вероятность, что она на плечах противника сможет еще заскочить в несколько населенных пунктов», — заключил он.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Авдеевка перешла под контроль ВС РФ. Президент США Джо Байден после этого заявил, что Украина может потерять новые города, если конгресс не одобрит помощь Киеву.

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