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Военный эксперт объяснил, что освобождение Авдеевки значит для России

Военный эксперт Живов: освобождение Авдеевки отодвинет фронт от Донецка

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Народная милиция ДНР

Вооруженные силы России получили возможность отодвинуть фронт от Донецка и прекратить обстрелы города после взятия под контроль Авдеевки. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт Алексей Живов.

По его словам, после этого российской стороне придется продвигаться на юг к Угледару, на север, чтобы срезать выступ, который выходит к Горловке, или к славяно-краматорской агломерации. Однако Живов подчеркнул, что о полном освобождении Донецкой народной республики речь пока не идет. По его словам, до этого момента «пока далеко».

«Там необходимо преодолеть еще целый ряд серьезных укреплений населенных пунктов, чтобы выбить противника с Донбасса. Таких операций, как Авдеевка, нужно будет провести еще несколько штук. Сейчас армия динамично продвигается к следующим населенным пунктам. Есть вероятность, что она на плечах противника сможет еще заскочить в несколько населенных пунктов», — заключил он.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Авдеевка перешла под контроль ВС РФ. Президент США Джо Байден после этого заявил, что Украина может потерять новые города, если конгресс не одобрит помощь Киеву.

Ранее политолог объяснил, что ждет ВСУ после ухода из Авдеевки.

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