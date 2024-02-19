Минобороны заявило об отравлении Украиной главы ЛНР Пасечника в 2023 году

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в конце 2023 года был отравлен со стороны Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, текст его брифинга публикует Telegram-канал министерства обороны России.

По приведенной Кирилловым информации, 5 декабря 2023 года Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

Он рассказал и о других случаях отравления высокопоставленных должностных лиц, их расследование на сегодняшний день продолжается.

Также Игорь Кириллов заявил, что ВСУ в прошлом году несколько раз применяли против российских военных химгранаты. По его словам, 28 декабря на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотного летательного аппарата на российские позиции газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.