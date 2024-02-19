В одной из областей Украины прогремели взрывы

В Кропивницком (ранее — Кировоград) Кировоградской области в центральной части Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Другая информация не приводится.

Перед этим также поступали сообщения о взрывах в Полтаве. Сейчас на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что серия взрывов произошла в городах Полтава и Кропивницкий на Украине.

Утром 19 февраля в подконтрольном Киеву городе Херсоне припортовая инфраструктура была повреждена в результате произошедших там взрывов. Об этом сообщал назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.