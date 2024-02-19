Российские военные сбили атаковавший Белгородскую область украинский дрон

Российские военные при помощи стрелкового оружия сбили беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины в приграничном районе Белгородской области. Это произошло 18 февраля, передает РИА Новости.

Представитель экстренных служб рассказал агентству, что боеприпас дрона сдетонировал в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что накануне ВСУ в течение суток выпустили четыре снаряда по населенным пунктам, один из них пришелся по селу Журавлека. Этот же населенный пункт атаковал дрон-камикадзе.

Кроме того, в Волоконовском районе в селе Козловка был обнаружен и уничтожен саперами министерства обороны РФ украинский беспилотник. Там никто не пострадал.

До этого, как информировал Гладков, Белгородскую область атаковали 16 украинских беспилотников, также регион подвергся обстрелам. В селе Безымен в Грайворонском районе пострадал мужчина.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.