Взрывы раздались в двух украинских городах

Серия взрывов произошла в городах Полтава и Кропивницкий на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Полтаве слышен звук взрыва... В городе и области объявлена воздушная тревога... В Кропивницком слышны звуки взрывов», — пишет издание «Общественное».

Также украинские издания сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.

Утром 19 февраля в подконтрольном Киеву городе Херсоне припортовая инфраструктура была повреждена в результате произошедших там взрывов. Об этом сообщал назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.